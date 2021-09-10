السيطرة على حريق شب في نخيل مجاور لكتلة سكنية ببني سويف

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، بعد ظهر اليوم، حريق شب في عدد من النخيل المجاور لمنطقة سكنية بمدينة ناصر شمال المحافظة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من النخيل المجاور لكتلة سكنية بمدينة ناصر، والذي وجه بسرعة توجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده للكتلة السكنية المجاورة، مع إخطار مرفق الإسعاف للإنتقال إلى المكان حال حدوث أي إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، دون حدوث أي اصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية لمباحث مركز شرطة ناصر برئاسة الرائد محمد قاسم، أن حريقا شب في عدد من النخيل بإحدى المناطق المجاورة للكتلة السكنية بمدينة ناصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.

كما تبين تطاير عدد من شرارات النيران على منزل مجاور للنخيل دون حدوث اضرار جسيمة وجرى إخمادها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على اسباب الحريق.

وانتقل المحاسب على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى مكان الحريق، حيث وجه بإزالة قرابة 15 شجرة نخيل أشتعلت بها النيران، نظرا لكثافتها وتواجدها قرب منطقة سكنية.