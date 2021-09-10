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نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور: اتعرفت عليه في أمريكا

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نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور: اتعرفت عليه في أمريكا نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور: اتعرفت عليه في أمريكا

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أجرت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد المعروض على فضائية «ON E»، مكالمة هاتفية مع الفنانة نيللي كريم، للحديث عن زواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

قالت نيللي كريم: «أنا متعرفتش على هشام هو اللي اتعرف عليا، شوفته في انترفيو في أمريكا معاكي يا أبلة».

وسألتها أبلة فاهيتا إن كان تكاليف الفرح على العريس أو العروس، فأجابتها نيللي: «الفرح كان على العريس طبعًا العروسة كفاية عليها الفستان».

وتحدثت نيللي كريم، عن زواجها بشكل كوميدي، إذ قالت: «العريس مكلف قوي، لسه بيأكلني مكرونة في السرير، ولسه شهر العسل مخلصش، وفيه جمبري، وهنقعد في التجمع بعد شهر العسل».

واحتلفت الفنانة نيللي كريم، بزفافها من هشام عاشور، لاعب الإسكواش الدولي السابق، في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، أبرزهم: الهضبة ، هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فراج، بسنت شوقي، وأكرم حسني، وسافرت بعدها لنيويورك لقضاء شهر العسل.

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.

المصرى اليوم

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