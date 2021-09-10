أخبار عاجلة

للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض...المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
وزير خارجية الكويت يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير أسامة شلتوت -
توجه بريطانى لوضع ضوابط تنظيمية لزواج المتعة وحفلات الزفاف حماية لحقوق المسلمات -
إحلال وتجديد شبكة كهرباء كفرالشيخ -
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة -
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات -
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات -
صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

جدة: ضبط 14 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

Print
جدة: ضبط 14 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية جدة: ضبط 14 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 14 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات تخزن أغذية مخالفة ومجهولة المصدر بجدة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي يجريها مفتشو الهيئة بشكل مستمر في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات تخزّن منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية وبعضها مجهول المصدر، كما أن المنتجات يظهر عليها آثار التلف وعلامات الفساد، إذ تعرضت لدرجات حرارة عالية ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها.

وكشفت "الهيئة" أنها رصدت عدد من الملاحظات الفنية والصحية الأخرى مثل تدني مستوى النظافة في المنشأة ووجود آثار لبقايا القوارض ووجود حشرات، كذلك ظهور علامات التلف على بعض العبوات مثل وجود الصدأ والانتفاخات بسبب سوء التخزين، وتم التحقق من سلامة بعض المنتجات والتي أخضعت للتحاليل المخبرية وأظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي

التشغيل "IOS" و "أندرويد".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي

ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي

عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء

عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء

فرنسا تصف مقتل الصحراوي بالنجاح الكبير

فرنسا تصف مقتل الصحراوي بالنجاح الكبير

إيقاف 4 أشعلوا نارا في منتزه السودة

إيقاف 4 أشعلوا نارا في منتزه السودة