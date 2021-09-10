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غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تختتم غدًا منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعدّ من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملّاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصّص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلُّعات أبنائها، وتحقق أهداف ملّاك الهجن وعشّاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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