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وزير خارجية الكويت يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير أسامة شلتوت
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:36 مساءً
توجه بريطانى لوضع ضوابط تنظيمية لزواج المتعة وحفلات الزفاف حماية لحقوق المسلمات
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:36 مساءً
إحلال وتجديد شبكة كهرباء كفرالشيخ
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
وزير قطاع الأعمال يستعرض أنشطة «جسور» خلال لقائه وفد جمعية شباب الأعمال
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بدء تسيير دوريات للجيش الروسي في درعا البلد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 10 سبتمبر 2021 03:51 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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