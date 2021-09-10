جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

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تمكن جمارك منفذ ارقين البرى برئاسة أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك، من ضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥م.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين إلى السودان وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من النقيب محمد عصام عبداللاه وكيل وحده البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحده المفرقعات بالمعبر، مفادها اعتزام الراكبه "ز . ا . ي" سودانية الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من على محمد، وأحمد حسن، وعمر عبدالعاطي مأمورى الجمرك، بمعاونه كل من محمد إبراهيم، ونصر الدين رضوان، لتفتيش الأمتعة الشخصية الراكبة فتبين وجود ٣٧٨٠ علبه من صنف ميلانو فرى Melano free 4% كريم مخبأه داخل امتعتها الشخصيه. وبلغت قيمه التعويضات المستحقه 113 ألف و400 جنيه.

قرر أحمد عبدالغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط تهرب جمركى رقم 20 لسنة 2021 وحرره محمود محمد سليمان.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.