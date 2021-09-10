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وزير الزراعة ونظيره الناميبي يبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

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وزير الزراعة ونظيره الناميبي يبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وزير الزراعة ونظيره الناميبي يبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كالي شليتون وزير الزراعة والمياة وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا، بحضور الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتَور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وأعضاء سفارة ناميبيا بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين لتفعيل التعاون الزراعي في مختلف القطاعات.

وأكد «القصير» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون فضلا عن أن هناك فرص جيدة بين ونامبييا في مجال تبادل المنتجات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك عدة مجالات مشتركة للتعاون ونقل الخبرة المصرية في مجال سواء في التدريب والتكنولوجيا الزراعية واستبناط الأصناف والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتصدير الامصال واللقاحات البيطرية للجانب الناميبي واستعداد مصر لإرسال فرق عمل من الأطباء البيطريين لتقديم الدعم الفني لعلاج الامراض الحيوانية، مشيرًا إلى أن هناك مقترح لمذكرة تفاهم قدمها الجانب المصري وفي انتظار الرد من الجانب الناميبي.

ومن ناحيته أعرب الوزير الناميبي عن سعادته بهذا اللقاء واتاحة الفرصة للنقاش في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وأنه يتفق تماما مع ما طرحه نظيره المصري خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والأصناف النباتية المتحملة للجفاف والاستزراع السمكي والصحة والصحة النباتية والحجر الزراعي فضلا عن الاستفادة بالخبرة المصرية في مجالات إدارة المياه واستخدام اساليب الري الحديث في ظل تشابه الظروف المناخية والشح المائي في البلدين حيث تعتمد ناميبيا على الزراعة المطرية بشكل رئيسي.

كما أكد الجانب الناميبي أنه سيعمل على أن توقع مذكرة التفاهم المقترحة في مجال الثروة السمكية خلال الزيارة القادمة له في أكتوبر القادم كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين.

‏وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات فنيه تناقش آليه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا

المصرى اليوم

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