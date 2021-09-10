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رفع وإزالة 125 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

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رفع وإزالة 125 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف رفع وإزالة 125 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمركز إهناسيا ببني سويف

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بتنظيم حملة لرفع الإشغالات والتعديات،تحت إشراف المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة،وبحضور ومسؤولى شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن رفع 125 حالة إشغال مخالف وإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال التجارية؛ وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ،وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين بالمراكز والمدن.

من جانبه، أشار"معبد"إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم "بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.

المصرى اليوم

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