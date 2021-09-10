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الأهلي يرحب بمبادرة الصلح مع .. والأزهري: تجاوب كريم نابع من القيم الرفيعة للنادي العريق

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الأهلي يرحب بمبادرة الصلح مع الزمالك.. والأزهري: تجاوب كريم نابع من القيم الرفيعة للنادي العريق الأهلي يرحب بمبادرة الصلح مع .. والأزهري: تجاوب كريم نابع من القيم الرفيعة للنادي العريق

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توجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بخالض الشكر والتقدير للنادي الأهلي العريق على التجاوب الصادر عن النادي ممثلا في الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

وقال الأزهري، في بيان له تحت عنوان «جمع الشمل الكروي وإعادة إحياء القيم الراقية (٢): «أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام للنادي الأهلي العريق وتاريخه المشرف ورموزه وأبطاله الكبار، على هذا التجاوب الكريم الصادر عن النادي العريق ممثلا في الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والذي يأتي بالتوازي مع التجاوب الكريم الصادر عن نادي العريق، والذي يكشف عن الإرادة المشتركة للناديين العريقين على تجاوز أي أزمة أو مشكلة، وعلى تعزيز الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين المؤسستين والناديين الكبيرين ورموزهما، الذين طالما أمتعوا مشجعي كرة القدم».

وأضاف: «وإذ يجييء تجاوب كلا الناديين مع دعوتي لإجراء مثل هذا الصلح والتفاهم، فإنه ينم عن شعور كامل بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والرياضية عند كل الأطراف، ويعكس تفهما عميقا أن المسألة تمس صورة ككل».

واختتم الأزهري قائلاً: «وليس جديدا على مصر ورموزها أن تصوغ النموذج المصري المحتذى به، وأن تكون البادئة والمسارعة لكل خير، ولكل خلق شريف ونبيل».

المصرى اليوم

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