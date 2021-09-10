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إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى في بني سويف

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إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى في بني سويف إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى الواسطى في بني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة ،والذي أعده المهندس عمر حسن وكيل الوزارة،وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم إزالة 7 حالة تعد "في المهد"على مساحة 9 قراريط بمركز الواسطى، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديريةالزراعة،وبحضورالمحاسب محمد بكري رئيس مركز الواسطى،المهندس رفعت محمد مدير الإدارة الزراعية ، والمهندس شعبان زينهم رئيس حماية الأراضى بالواسطى

هذا وقد شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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