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وزير الشئون الخارجية البرتغالي : منتدى للتعاون الدولي يعزز الشراكات بين أفريقيا ومؤسسات التمويل الدولية

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وزير الشئون الخارجية البرتغالي : منتدى مصر للتعاون الدولي يعزز الشراكات بين أفريقيا ومؤسسات التمويل الدولية وزير الشئون الخارجية البرتغالي : منتدى للتعاون الدولي يعزز الشراكات بين أفريقيا ومؤسسات التمويل الدولية

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قدم فرانسيسكو أندريه، وزير الدولة البرتغالى للشئون الخارجية والتعاون الدولي، تهنئة لوزارة التعاون الدولي على تنظيم المنتدى بنجاح، والذي يسهم في زيادة التعاون بين الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية.

وقال أندريه، إن التعاون بين بلدان الجنوب، يلعب دوراً هامًا، وهو نموذج يجب أن نتحدث عنه كمنهجيات فعالة مختلفة للتعاون.

وأضاف خلال مشاركته في ورشة عمل التعاون الثلاثي ضمن فعاليات منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي اختتم أعماله أمس، أن التعاون الثلاثي من الممكن أن يسهم في عدد من المجالات سواء على مستوى التمويل أو المساعدات التقنية والتكنولوجية.

وأكد أن التعاون الثلاثي هو المفتاح لتحقيق أجندة 2030 والأهداف الإنمائية للألفية، مضيفاً أن التعاون الثلاثي والجنوب جنوب لابد أن يركز على التحديات الاجتماعية والبيئية، وحشد الجهود من أجل مواجهتها.

وعُقد المنتدى، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح ، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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