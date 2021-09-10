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عطاءات .. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا

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عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا عطاءات .. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا
سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.

وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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