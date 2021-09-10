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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا "الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا
أعلنت تسجيل 6 وفيات جديدة ووصل إجمالي الضحايا في المملكة 8610

أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية، واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 102 حالة مؤكدة، وتعافي 74 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2311 حالة منها 542 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545829 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 534908 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8610 حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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