البنك الزراعي يتيح تيسيرات جديدة للمستفيدين من قرض «باب رزق» احتفالاً بعيد الفلاح

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أعلن البنك الزراعي المصري عن إتاحة تيسيرات جديدة للمستفيدين من قرض باب رزق، من خلال منح الراغبين في الحصول على قرض «باب رزق» من أهالينا في الريف عرضاً خاصاً بالإعفاء من قيمة القسط الأول بحد أقصى 500 جنيه عند حصولهم على القرض خلال الفترة من 10 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب المزايا الأخرى التي يتيحها البنك لعملائه لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفلاح تأكيداً على أهمية هذه المناسبة في إظهار التقدير للفلاح ودوره في تحقيق التنمية الزراعية ودعم الإقتصاد القومي.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن ذلك ياتي في إطار مشاركته في إحتفالية الشمول المالي للفلاح برعاية البنك المركزي المصري بمناسبة عيد الفلاح المصري، موضحًا أن «باب رزق» يعتبر أحد أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري.

وأضاف «فاروق» أن قرض «باب رزق» يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، ويوفر «باب رزق» تمويلاً ميسراً حتى 10 آلأف جنيه بفائدة بسيطة سنوية متناقصة بدون مصاريف إدارية، مشيرًا إلى أن البنك يتيح تيسيرات كثيرة لعملائه من بينها الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالإضافة إلى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض من فرع البنك بالقرية المقيم بها.

وشدد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يعتبر أن الإحتفال بعيد الفلاح له أهمية خاصة نظراً لأنه البنك المتخصص في تقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي، موضحًا أن البنك الزراعي يعتبر بنكاً لكل الفلاحين وسكان الريف لانتشار شبكة فروعه في كافة قرى ومدن الجمهورية.

ووفقا لبيان رسمي اصدره البنك يشارك البنك الزراعي المصري في إحتفال الدولة بعيد الفلاح ومبادرة الشمول المالي للفلاح التي أطلقها البنك المركزي المصري في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري للتوعية بأهمية الشمول المالى ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، مشيرًا إلى أن إحتفال البنك يتضمن إطلاق مجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا للعملاء الحاليين والجدد من بينها السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجاناً بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك كما يوفرالبنك لعملائه الحاليين والجدد اصدار بطاقات الخصم مسبوقة الدفع «ميزة» مجانا.

كما يقوم البنك الزراعي المصري بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وتستهدف هذه الفعاليات زيادة الوعي المالي لأهالي الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن والاستفادة من البرامج التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر وتشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة على فتح الحسابات بدون سجل تجاري للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم.