غلق 8 مراكز دروس خصوصية في حملة بمدينة سمسطا

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا قامت بتنظيم حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، وشارك فيها على مصطفى نائب رئيس المدينة ومسؤولو التعليم والضرائب وقوة أمينة.

أسفرت الحملة عن غلق 8 سناتر منها 5 مراكز دورس خصوصية بمدينة سمسطا و3 مراكز بقرية بدهل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.