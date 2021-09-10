خالد الصاوي: الفن أنقذني من الإدمان والانتحار والجنون

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تحدث الفنان القدير خالد الصاوي، عن فترة صعبة مرّ بها في حياته، حيث إنه كان يفكر في الانتحار، وهذا بسبب الإدمان، وأكد الصاوي أن الفن أنقذه من الإدمان والجنون، والتفكير في الانتحار.

وقال الصاوي، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج «يوم ليك»: «أنا حاليًا أحسن من الماضي، أنا ماشي صح، الفن أنقذني من الجنون، والانتحار، والإدمان، وبنصح جمهوري لو عاوز تجرب اتفرج على اللي جربوا، في حاجات لو عملتها هتخسر نفسك وصحتك وفلوسك، فبلاش من الأول».

وتابع: «بعد أن تخلصت من الإدمان اتجوزت ورجعت أضبط أكلي وشربي وألعب رياضة تاني، وحياتي اتغيرت تماما».

من جهة أخرى، يطل الفنان خالد الصاوي على جمهوره بشكل جديد ومختلف من خلال أحداث فيلم «30 مارس»، المقرر عرضه في دور السينما يوم الأربعاء المقبل.

ويجسد الصاوي دور طبيب نفسى يقوم بمساعدة أحمد الفيشاوى الذي يجسد دور مريض نفسى يقع في العديد من المشاكل بسبب تورطه في قضية منذ بداية الأحداث.