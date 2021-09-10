الأم اتهمت إمام وخطيب المسجد.. الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة الدقهلية : «يوجد اعتداء حديث»

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كشف تقرير الطبيب الشرعى في محافظة الدقهلية، في واقعة اعتداء إمام وخطيب مسجد على طفلة عمرها 10 سنوات بعدما استدرجها أثناء إعطائها درس «تحفيظ القرآن» وجود «اعتداء حديث» على الطفلة. وأكد الطبيب الشرعى بعد توقيع الكشف الطبى على الطفلة أن الاصابات الموجوده بالطفلة تتماشى مع أقوال الأم واتهامها لإمام وخطيب المسجد وأنه يظهر من توقيع الكشف الطبى على الطفلة وجود اعتداء جنسى حديث.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من «سارة.م.ع» ربة منزل ومقيمة قرية منشأة البدوى دائرة المركز تتهم فيه «سليمان. ف»، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد بالقرية باستدراج نجلتها «جنة»، 10 سنوات عقب درس القرآن بمنزله وانصراف باقى التلاميذ بعد حفظ القرآن، والتعدي عليها جنسيا.

وأكدت الأم في المحضر أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقى زملائها وتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها وخافت الطفلة إخبارها بالواقعة ولكنها رفضت الذهاب لدرس تحفيظ القرآن بمنزله وبالضغط عليها أخبرتها بما حدث.

وقالت الأم: «المجرم استغل إن بنتى أبوها متوفى ويتيمة ومحدش هايحاسبه فهتك عرضها واغتصبها».

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق ونفى المتهم تعديه جنسيا على الطفلة، ولكنه اعترف أمام النيابة العامة أنه تحرش بها قائلا «لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض».

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفلة للطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.