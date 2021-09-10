بطلات مطوبس في التايكوندو يحصدن ميداليات بطولة الجمهورية

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حققت بطلات مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عدد من الميداليات الفضية والبرونزية خلال تألقهن في بطولة الجمهورية، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو تحت 11 سنة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالقاهرة، لتحصد البطلة روز الغرباوى الفضية بعد فوزها على لاعبات الإسكندرية وبورسعيد والفيوم والجيزة، ولم تتلق إلا هزيمة واحدة من لاعبة القاهرة علما بأن اللاعبة انضمت لفريق تايكوندو مطوبس فقط من خمسة أشهر واستطاعت أن تنافس بقوة أمام لاعبات ذوات خبرات أكبر، وتحقق الميدالية الفضية.

كما حصلت البطلة أسيل الشرقاوي على الميدالية البرونزية وهى التي انضمت أيضا للفريق فقط منذ خمسة أشهر فقط وأثبتت أنها قادرة على المنافسة

وتشهد الصالة المغطاة استمرار بطولة الجمهورية للتايكوندو اليوم وغدا منافسات البنين يومى ١١ و١٢ سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة،والدكتورجمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.