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بطلات مطوبس في التايكوندو يحصدن ميداليات بطولة الجمهورية

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بطلات مطوبس في التايكوندو يحصدن ميداليات بطولة الجمهورية بطلات مطوبس في التايكوندو يحصدن ميداليات بطولة الجمهورية
حققت بطلات مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عدد من الميداليات الفضية والبرونزية خلال تألقهن في بطولة الجمهورية، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو تحت 11 سنة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالقاهرة، لتحصد البطلة روز الغرباوى الفضية بعد فوزها على لاعبات الإسكندرية وبورسعيد والفيوم والجيزة، ولم تتلق إلا هزيمة واحدة من لاعبة القاهرة علما بأن اللاعبة انضمت لفريق تايكوندو مطوبس فقط من خمسة أشهر واستطاعت أن تنافس بقوة أمام لاعبات ذوات خبرات أكبر، وتحقق الميدالية الفضية.

كما حصلت البطلة أسيل الشرقاوي على الميدالية البرونزية وهى التي انضمت أيضا للفريق فقط منذ خمسة أشهر فقط وأثبتت أنها قادرة على المنافسة

وتشهد الصالة المغطاة استمرار بطولة الجمهورية للتايكوندو اليوم وغدا منافسات البنين يومى ١١ و١٢ سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة،والدكتورجمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، البطلات الفائزات من أبناء فريق تايكوندو مطوبس اللاتي أثبتن جدارة الفوز واستحقاق المنافسة مبديا إعجابه بمستوى أدائهم رغم التحاقهم بالفريق منذ فترة قصيرة لاتتعدى خمسة أشهر ومع ذلك استطاعوا التغلب على لاعبات ذوات خبرة اكبر من القاهرة والاسكندرية والجيزة متمنياً استمرار التقدم لهن،كما أثنى على المدربين.

كما أشاد الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة باللاعبتين ومدربى الفريق مقدما التهنئة لكل فريق عمل تايكوندو مطوبس، وكابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وكابتن ميمي الامشيطي، المدرب العام، والكابتن نميسه بكور المدرب، وأنس درويش، اداري المشروع بمطوبس،و اللجنة الفنية من وزارة الشباب الدكتور أحمد زهران، والدكتور اسماعيل مهران، فني التايكوندو للمشروع بالوزارة، ومحمد خليل مشرف الناشئين بالوزارة، ومتابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.

مطوبس
مطوبس

المصرى اليوم

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