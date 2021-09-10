الحبس عام وغرامة 10 ألف جنية لمتهم مصري نصحه أطباء أمريكا بشرب الحشيش

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس عاما وغرامة 10 آلاف جنية، في اتهامه بحيازة الحشيش المخدر وبذور القنب خلال عودته من أمريكا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد على والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس وسمير رفعت.

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة القبض على متهم، داخل مطار القاهرة، خلال عودته من أمريكا وبحوزته نبات الحشيش المخدر وبذور القنب، عن أن المتهم حاز بقصد التعاطى جوهر مخدر نبات الحشيش وبذور القنب في غير الأحوال المصرح بها، كما حاز مخطوطا دون أن يسجله لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق ،حاز طائرة محركة اليا بغير تصريح ،وأجهزة تصنت وسلاح أبيض عبارة عن «خناج –مطاوى – ملكمة حديد».

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان يقيم في أمريكا على مدار 30 عاما وقال دفاعه الذي حضر معه التحقيقات وجلسات المحاكمة عن أن موكله كان يتعاطى نبات الحشيش في أمريكا بغرض العلاج، بناء على توصيات الأطباء وطبقا للتقارير الطبية التي تشير أن مصاب بحالة مرضية حادة.

وقدم حافظة مستندات أمام المحكمة تفيد بانه يتعاطى نبات الماريجوانا وبذور القنب مناسب لحالة المتهم المرضية وهذا ثابت بالتقارير الطبية الصادرة من طبيب بشرى في أمريكا يدعى جان تاليراند.

قدم دفاع المتهم للمحكمة خلال محاكمته صورة من التقارير الطبية مترجمة للغة العربية وقال إن موكله تم تشخيصة بحالة مرضية حادة وان الاستخدام الطبي للماريجوانا ملائم لحالته وانتهى التقرير المترجم باللغة العربية للمحكمة بان الشخص كمريض يسمح له بحيازة أو زراعة نبات القنب الطبي وفقا لقانون الصحة والسلامة بكاليفورنيا اذ حيازة المتهم للماريجوانا وبذور القنب حيازة مشروعة لحالته المرضية.

وقال دفاع المتهم إن موكله كان يعلم بتواجد المواد المخدرة بأمتعته الشخصية سبق وان عودته لمصر للحنين إلى بلده وأن يوارى ثرى بلده جثمانه فافضطر إلى بيع منزله المتواجد في أمريكا وكلف الخادم بجمع أمتعته الشخصية فما كان منها إلا ان قامت بوضع كل متعلقاته التي كانت موجوده بامريكا بما في ذلك المخدر على أساس علاج يتناوله المتهم في حالته المرضية طبقا لتوصيات الأطباء.