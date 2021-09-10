بايرن ميونيخ يتعاقد مع الكرواتي بوفرو زفوناريك

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعاقده مع الشاب الكرواتي بوفرو زفوناريك، لينضم إليه اعتبارا من الموسم المقبل.

وأوضحت التغريدة تأكيد توقيع عقد طويل الأمد مع لاعب خط الوسط قادمًا من سلافن بيلوبو الكرواتي.

وسيكون اللاعب في الـ17 عاما من عمره عندما ينضم إلى صفوف بايرن ميونخ في أول يوليو 2022 .

وقال يوخن ساور مسؤول قطاع الناشئين في النادي: «إن زفوناريك قضى فترة تجريبية بقطاع الناشئين في النادي خلال الربيع»، وأضاف: «لم نقتنع فقط بإمكانية تطوره الهائل، وإنما شعرنا بسعادة كبيرة لأنه قرر الانضمام إلى بايرن»

ومن جانبه قال زفوناريك: «بايرن واحد من أكبر وأنجح الأندية في العالم، اللعب هنا مستقبلا وارتداء هذا القميص يشعرني بالفخر. هذا يحفزني أيضا على العمل الجاد في تطوير نفسي كل يوم».