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خروج مطرب المهرجانات حودة بندق من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

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خروج مطرب المهرجانات حودة بندق من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير خروج مطرب المهرجانات حودة بندق من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن مطرب المهرجانات أبوليلة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، عن خروج مطرب المهرجانات حودة بندق من المستشفى، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائري، نتج عنه إصابات بالغة متفرقة في جميع أنحاء وجهه وجسده.

وكتب أبوليلة قائلا: «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد الله طلع من المستشفى ماشي على رجله.. للأسف جسمه كله تعوير بس بسيط الحمد الله.. العربية ولعت عرفين يعني إيه ولعت».

وتابع أبوليلة: «ربنا نجاه من الموت هوا دلوقتي بخير.. ربنا يقومك بسلامة يا حبيبي لينا ولجمهورك حوده بندق ابني مش أخويا وألف سلامة للطحاوي كمان بخير الحمد الله».

بدأت تفاصيل حادث حودة بندق خلال اتجاهه لإحياء حفل زفاف بـ بنها، وفي طريقهما فوجئوا بسقوط صندوق حديدي من سيارة بضائع نقل أمامهما، وعندما حاول السائق تفادي الاصطدام بالصندوق انقلبت السيارة عقب اصطدام سيارة جانبية لهم قادمة من الخلف.

المصرى اليوم

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