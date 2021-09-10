الشرقية تتصدي لمحاولات البناء العشوائي والتعديات علي الأراضي الزراعية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الاشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .



وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور مخالف بمنطقة أرض الجنينة ،التابعة للوحدة المحلية بشيبة ،حيث تم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على كميات من الخشب المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، عبارة عن شدة خشبية لحجرتين بالدور الخامس، لمنزل داخل الحيز العمراني بشبرا صورة على مساحة ٧٠م، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب والقسم الهندسي للوحدة، بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بسور من الدبش الأبيض بقرية سراج الدين، التابعة لوحدة كفر أيوب بطول 25 متر وتمت الإزالة كلياً.