إيران تعلن تسلمها 46 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا.. تعرف على مصادرها

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أعلنت الجمارك الإيرانية تسلمها 46 مليون جرعة لقاح كشحنات تم استيرادها على مدار الـ20 شهرا الماضية، وأوضح البيان أن الشحنات جميعها دخلت من مطار الإمام الخميني، خلال الفترة من 4 فبراير العام الماضي، وحتى 9 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أنه قد تم تسليمها مباشرة الى وزارة الصحة في البلاد.

والشحنات متعددة الوجهات، حيث تم الاستيراد من روسيا والصين واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والنمسا والهند، ووفقا للبيان فقد كان الرقم الأكبر من بين اللقاحات التي تم استيرادها، لقاح سينوفارم الصيني، والذي بلغت شحناته 28 شحنة، احتوت على 37 مليونا و530 ألف جرعة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 123 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة.