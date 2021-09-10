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دراسة حديثة: مشتقات «فيتامين د» قد تكون فعالة ضد السلالات المتحورة من كورونا

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دراسة حديثة: مشتقات «فيتامين د» قد تكون فعالة ضد السلالات المتحورة من كورونا دراسة حديثة: مشتقات «فيتامين د» قد تكون فعالة ضد السلالات المتحورة من كورونا

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كشفت دراسة حديثة أن الأشكال النشطة لفيتامين (د) يمكن أن تمنع تكرار وتطور ، وأوضحت أن اللوميستيرول، وهو جزء من عائلة فيتامين (د) من مركبات الستيرويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي في الجسم باستخدام الضوء، يعمل على منع «كوفيد-19».

ووفقا لفريق الباحثين من جامعة ألاباما في برمنجهام، ومركز البحث متعدد التخصصات في العلوم الأساسية في نيودلهي بالهند، وجامعة غرب أستراليا، ذكر الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في سبتمبر 2020، أن فيتامين (د) يمكن أن يساعد في محاربة «كوفيد-19».

وتمكن العلماء في هذه الدراسة الجديدة من إثبات أن مشتقات فيتامين (د) تعمل على أهداف متعددة، ما يشير إلى أنها قد تكون فعالة ضد السلالات الأصلية والمتحورة .

ويقول الباحثون في هذه الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تساعد في شرح الآلية المحتملة لسبب أن انخفاض مستويات فيتامين (د) يبدو أنه يعزز عدوى كورونا والنتائج السيئة لدى بعض الأفراد، وفقا لما نشرته ميديكال إكسبريس.

المصرى اليوم

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