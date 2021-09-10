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السكة الحديد تكشف أسباب خروج قطار 570 عن القضبان

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السكة الحديد تكشف أسباب خروج قطار 570 عن القضبان السكة الحديد تكشف أسباب خروج قطار 570 عن القضبان

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أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم، أنه أثناء مرور قطار 570 بورسعيد / الإسكندرية (بتركيب عدد 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوي) بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 10.35 صباحاً، خرج البوجي الخاص باحدى العربات عن القضبان، مما أدي إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادي والطوالي.

وأضاف البيان أنه نتج عن ذلك وقوع 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفي الزقازيق للعلاج، وتم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعية.

المصرى اليوم

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