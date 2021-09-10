أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة (صور)

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أدى أئمة السودان الشقيق صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، واستمعوا إلى تعريف بالمسجد ومكانته التاريخية والدينية لوجود واحدة من سيدات آل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) الأطهار، حيث أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز ،رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، متحدثا عن «قيمة الاحترام» .

وأكد رئيس القطاع الديني أن الله تبارك وتعالى خصنا بأقوم الشرائع شريعة وخلقا، ودعانا إلى التمسك بالقيم والأخلاق النبيلة التي تبنى بها الحضارات، ومن هذه القيم قيمة الاحترام والتي تعددت صورها وأهمها احترام الذات بأن يصون الإنسان نفسه عن الدنايا ويترفع عن النقائص قال صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ»، ومن صور الاحترام احترام الوالدين والإحسان إليهما قال تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرا» .

وأضاف رئيس القطاع الديني: ومن أعظم صور الاحترام احترام الكبير سنا ومقاما واحترام ولي الأمر فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا» كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالقيام لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه قائلا: «قوموا إلى سيدكم»، ومن أعظم صور الاحترام احترام المعلم قال تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، وقد أخذ سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه بركاب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فأخذ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يده وقبلها قائلا هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن من أعظم صور الاحترام احترام المرأة ومكانتها قال صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرًا»، موضحا أن دور المرأة في صنع الحضارة والمستقبل لا يقل عن دور الرجال، فقيمة الاحترام قيمة عظيمة يتمنى أي إنسان أن يتصف بها وأن ينتسب إليها، مضيفا أن الاحترام قيمة سامية حث الدين الحنيف على احترام الانسان كإنسان مهما اختلف دينه وعقيدته، كما أن الاحترام في الإسلام يتعدى إلى النبات والحيوان والجماد والزمان والطرق وإشارات المرور وعلم الدولة وسائر مؤسسات الدولة فهو سلوك للمجتمع كله في كل شؤون الحياة.

ومن جانبهم، قدم المتدربون السودانيون كامل الشكر والتقدير للدكتوى محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، على هذه البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة، سواء من الناحية العلمية أم من ناحيتها الثقافية.

فمن جانبه أعرب الشيخ وليد حسين محمود ،عن سعادته البالغة بزيارة مصر أم الدنيا، المحببة لقلب كل مواطن سوداني، موضحا أن السعادة التي يشعر بها تعجز الألسنة عن وصفها لما نكنه من عشق لمصر الحبيبة وشعبها العظيم، مضيفا أن سعادته عظمت بوجوده بين هذه الكوكبة النيرة من علماء السودان ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية لا شك سيكون لها آثارها الإيجابية .

وأشاد الشيخ حمد حامد حمدت الله، بهذه الزيارة موضحا أن لها دورا كبيرا في تعزيز الشراكة بين الشعبين الشقيقين خاصة في مجال تجديد الخطاب الديني، وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف لبناء وعي ثقافي وسطي مستنير، وغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن .

ومن جانبها قدمت الواعظة أمل سر الختم، أسمى آيات الشكر الجميل لوزير الأوقاف المصري، ولوزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني على إتاحتهم الفرصة لهذا التعاون المشترك وإتاحة الفرصة للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي لها دور بارز في تنمية القدرات الفردية والجماعية وتطوير المهارات، لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التطرف والغلو.

أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ..ورئيس القطاع الديني بالأوقاف يتحدث عن "قيمة الاحترام"

أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ..ورئيس القطاع الديني بالأوقاف يتحدث عن "قيمة الاحترام"

أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ..ورئيس القطاع الديني بالأوقاف يتحدث عن "قيمة الاحترام"

أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ..ورئيس القطاع الديني بالأوقاف يتحدث عن "قيمة الاحترام"

أئمة السودان يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ..ورئيس القطاع الديني بالأوقاف يتحدث عن "قيمة الاحترام"