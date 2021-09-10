روبوت متعدد الوظائف لمواجهة كورونا.. مشروع تخرج طلاب معهد هندسة المنيا

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نجح طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا، دفعة ميكاترونكس، في اختراع روبرت متعدد الوظائف لمواجهه وباء كورونا المستجد، ضمن مشروع التخرج هذا العام، عبارة عن روبوت متعدد الوظائف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنه التعرف على الشخص من خلال الكاميرا وإعطاء التحية له وتسجيل الحضور والغياب داخل لجنة الامتحان من خلال الكاميرا .

كما يقوم بتعقيم الأيدي والأرضيات داخل لجنة الامتحان، ويوجد به جزء ال feeder ل توزيع ورق الامتحان، كما يوجد جزء ال officer وهو عبارة عن شاشة تعرض الاماكن المهمة ل المنظومة التعليمية بالشرح التفصيلي لها وهذا الجزء مهم ل الزوار .

كما يتمكن الروبرت من كشف الأشخاص الممنوعين من دخول الامتحان بان يعطي alarm بعدم التعرف عليه وعدم دخوله لجنة الامتحان، ويوجد بة جزء لاسلكي للتحدث على طريق ابليكشن من التليفون وإرسال التعليمات للطلبة من خلال استاذ المادة أو المراقب، كما يوجد بة جزء الكاميرا تستخدم للمراقبة وتحريك الروبوت من خلالها على طريق التليفون لأي مكان، ويوجد sensor لقياس درجة الحرارة لتظهر على الشاشة.

قال إسماعيل أسعد، احد الطلاب المشاركين في مشروع التخرج، اشرف على العمل الدكتور جمال الدين ابو المجد رئيس مجلس الادارة، والدكتور عبدالسلام عزت، رئيس القسم، ومجموعة الطلاب، اسماعيل اسعد اسماعيل، عبدالسلام احمد عبدالسلام، واحمد هشام محمد، احمد سامح عبدالستار، وخالد محمد فضل، والسيد زكريا السيد، وجون عياد اسحق، ومحمد فتحي عبدالرازق، وميخائيل ناجح كمال، ومصطفي محمد محمود.