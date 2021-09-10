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ضبط ١٨٢٤ عبوة عصير فاسدة و ٥٠٠ كرتونة بسكويت في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط ١٨٢٤ عبوة عصير فاسدة و ٥٠٠ كرتونة بسكويت في حملات رقابية بالشرقية ضبط ١٨٢٤ عبوة عصير فاسدة و ٥٠٠ كرتونة بسكويت في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود ،للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس جابر مأمون مدير إدارة تموين الزقازيق، حملة علي علي مخازن المواد الغذائية وتم تحرير محضر غش تجارى ضد أحد أصحاب المخازن، وتم ضبط ١٨٢٤ عبوة عصير نكتار تفاح بأحد مخازن المواد الغذائية لإحتوائها على رواسب، وتم العرض على النيابة العامة وإرسال عينات للمعمل للتحليل ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، ترأس أبو طالب صلاح مدير إدارة تموين بلبيس، حملة للتفتيش علي مصنع لإنتاج البسكويت، وتم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩٠ ضد" م.ع.ا" صاحب مصنع لإدارته للمصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٥٠٠ كرتونة بسكويت ، و٢ طن دقيق٧٢%، و٢طن سكر أبيض، و١طن عجوة تمر ، كما تم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩١ جنح بلبيس ضد " خ.ف.م" لتعبئة عسل جلوكوز، وتم التحفظ على ١٥٠٠ صفيحة ×٢٠كجم عسل، و١٧٥٠صفيحة عسل ، و ٧ طن نشا بشكائر ، وتم العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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