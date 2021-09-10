مكافحة التهرب الجمركي تحرر محضرًا لشركة تصرفت في أقمشة بنظام السماح المؤقت

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حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة للمكافحه بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات برئاسة الاستاذ الدكتور هشام العدوي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسماح المؤقت والدروباك محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير التى قامت بالتصرف فى كمية من الأقمشة المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وردت معلومات سرية حسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم، بقيام شركة م . للاستيراد والتصدير بالتصرف فى مشمول 3 بيانات جمركية لصنف أقمشة مفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت.

وتم تشكيل لجنه برئاسة نادر جورج مدير إدارة المكافحة من وائل شعبان رئيس قسم المكافحه، سامح رءوف، وأحمد فتحي، رؤساء الاقسام بالإدارة العامة للمتابعة بالسماح المؤقت ومعاونه مايكل سمير، وروفائيل سليمان، مديري الإدارات بالمكافحة، ومصطفي سلطان، وقناوي عثمان، وأحمد عبد المتجلي، وهاني سيد مفتشي المكافحه.

وقامت اللجنه بالتوجه إلي مقر الشركة المذكوره وجرد الأصناف من الأقمشه الوارده لها بنظام السماح المؤقت ومطابقتها مستنديا حيث تبين وجود عجز فى الأصناف حوالي 400 ألف متر قماش.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقه 3 مليون 744 الف 933 جنيه. وتقدم صاحب الشأن بطالب تصالح وجاري سداد المبلغ بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات عتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.