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بعد إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب.. «أمين الأطباء» يطالب بتدخل النيابة

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بعد إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب.. «أمين الأطباء» يطالب بتدخل النيابة بعد إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب.. «أمين الأطباء» يطالب بتدخل النيابة

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طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بتدخل النيابة العامة للتحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح إجبار طبيب لممرض بإحدى المستشفيات، على الاعتذار إلى كلبه.

وقال «عبدالحي»، في تصريحات صحفية، أنه من الضروري أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد أي تصرف مماثل، لأنه غير مقبول إطلاقا، ويمثل تجاوزا في حق العاملين بالمجال الصحي، مؤكدا أن النقابة لم تصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو المتداول.

وأضاف: «ليس من حق الطبيب معاقبة الممرض، أو أي شخص داخل منشأة العمل، بل هناك إجراءات إدارية، وقانونية يجب اتباعها حسب المخالفة التي ارتكبها المرؤوس، وهذا ليس أسلوبا للتعامل أو الإدارة بل تجاوز إداري يستوجب المحاسبة».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع ، مدته 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، وأظهر الفيديو طبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض، بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب، وهو ما اثار موجه من الغضب والاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مصدر أمني أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الطبيب المصري، الذي ظهر في الفيديو، وجاري فحص مقطع فيديو اعتداء طبيب على ممرض مسن لمدة 4 دقائق متصلة، بمساعدة اثنين من أفراد الأمن الإداري، كانا يمسكان بطرفي حبل فيما كان الطبيب يأمر الممرض بالقفز من عليه، ثم ظهر بعدها صوت الطبيب وهو يقول: «أنت بتتريق على الكلب بتاعي هو عمل لك حاجة، طيب صلي دلوقتي للكلب».

المصرى اليوم

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