الحاج محمود العربي .. ابن قرية ابو رقبة الذي لم تعرفه «ديفوس»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تم اليوم الجمعة، بقرية أبو رقبة، بمركز أشمون، تشييع جثمان اخر العصاميين الكبار فى مصر، الحاج محمود العربى، المولود فى ١٩٣٢. رحل الرجل الحاصل على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان فى ٢٠٠٩، بينما شمس الخميس الماضى تسحب خيوطها وترحل معه. لا يستطيع احد ان يعرف بدقة، اى اللقبين الذين نالهما فى حياته، من الناس والميديا، كان الاقرب اليه، وهما شهبندر التجار، ورجل الخير، وفى الظن، ان محمود العربى، الذى بدأ حياته شبه امى، بائعا للعسلية على مصطبة القرية، ووصل إلى أن يكون، ليس فقط مليارديرا، ولكن صانعا لادق الادوات والسلع التكنولوجية، قصة اكثر تعقيدا بكثير، حتى مما ورد فى الكتاب الوحيد عنه "سر حياتى" . لماذا سافر ذلك الملتزم جدا دينيا فى ١٩٧٥ إلى اليابان، بلاد الديانة غير السماوية، وليس غيرها، وقصد مباشرة شركة عملاقة فى بواكيرها، ليكون شريكا لها ووكيلا بمصر؟. لماذا لم يتاجر مع تجار السعودية والخليج، اوفي السواك الجلاليب البيضاء او ، او اللحم المستورد ، او السردين، او الحديد او الاراضى ؟ ما الدروس التى تعلمها من الأجانب الذين عمل بمحلاتهم فى بواكير حياته؟ ، ولماذا اختار الصناعة ولم يختر المقاولات و بناء الكومباوندات، او الزراعة وهو الذى ولد محروما من الأرض ؟ . إن من عجائب سيرة العربى انه لم يظهر مرة فى ديفوس، او أخواتها، ولم يذكر مرة فى اى محفل يرتاده جناتل البزنس فى مصر، ويظن البعض أن إطلاق لقب شهبندر التجار عليه، كان نوعا من الرغبة فى حصره داخل اتحاد الغرف التجارية، حتى لا يمد رقبته الى "شهبندرات" الصناعة الذين لن يستسيغوا وجود هذا الرجل البلدى قوى وسطهم . أدار العربى حياته ليس بأسلوب البى ار الأمريكى ولكن بالطريقة المصراوية البحتة، اى الاقتراب من الناس، والمستهلكين عبر التعفف والسيرة الطيبة والأمانة واليد العطوفة واللسان الذى لم ينطق العيب مرة واحدة. تم اجباره على إن يدخل

البر لمان مرة لكنه لم يكررها. قدم لمبارك ورقة عن إصلاح الاقتصاد فى نهاية الثمانينات، كانت غريبة تماما عن النسق السائد، وكاد فيها ان يحل الزكاة محل الضرائب ، ورغم ان الورقة كانت حسنة النية و تعبر عن عصر سابق، لكن لم يتأمل احد فيما انطوت عليه من قيم، فقد كان حريصا على ان يكون ثمة انصاف وعدل فى دفع الواجبات ونول الحقوق. وقد شعر بالاسى فترة لتجاهل ورقته ثم نسى الأمر. الرجل الذى تذكره ملايين الاسر فى افراحها وهى تشترى منتجاته لتفرش بيوت الزوجية (صفحة الفيس مجموعة العربى عليها ٢،٩ مليون متابع) لم اره مرة يضحك مرة بصوت عال، رغم انه ابن بلد ولديه حنكة فطرية فى التعامل فى فك الأزمات. واذا كان الحديث قد كثر فى السنوات الأخيرة عن مأزق الشركات العائلية وعدم قدرة الأبناء، والاحفاد على السير بها بنفس، قوة المؤسس، فإن العربى يكاد ان يكون الوحيد الذى رحل مطمئنا تماما، فقد ربى أولاده بشكل صارم عل الجد والاجتهاد وكراهية التنعم والإسراف والتبذير، ولذلك رأى حصاد التربية فى حياته (حين تم زرع كبد لابنه الكبير ابراهيم رئيس اتحاد الغرف حاليا كان الرئيس السيسى يسأل عنه بشكل شبه يومى) اذ واصلت المجموعة العمل والنمو. أفلت العربى من كل ابتزاز، وعزف عن كل منظرة . ومثل هذا النوع الذى لا يعرف فى اكله وشربه وملبسه هو وأبناؤه البرندات، ويشترطون على من يريد التعيين عندهم عدم التدخين، لن يكون محل ترحيب من اغلب دوائر اهل البذخ والعائشين على الاستهلاك النهم وعلى التربح من الترويج له، فكفاه اذا حب البسطاء الصادق . اجزم ان مثله يمكن أن يتكرر فى.... الهند، واشك كثيرا فى ان يعاد إنتاج هذا النوع من المبادرين فى مصر....الف رحمة ونور عليك ياحج محمود