"الشورى" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.. وطاولته مزدحمة بالموضوعات

★ ★ ★ ★ ★

المجلس يستعرض عدداً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية

يستأنف مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتشمل عدداً من تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية والتصويت على ما رفعته لجانه المتخصصة في وجهات نظرها حيال عدد من التقارير.

ويستعرض المجلس في جلسته العادية الـ 41 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما يطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، قبل أن يصوت على ما تضمنته وجهتي نظر اللجنتين من توصيات حيال تقريري هيئة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وفي الجلسة ذاتها؛ يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما يناقش تقريرًا مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأدرج المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقريراً من لجنة المياه والزراعة والبيئة حيال التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى مشروع اتفاقية بين المملكة والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي ستقدمها اللجنة المالية في المجلس.

ويتداول المجلس في جلسته العادية الـ 42 التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد "سابقًا" للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما يطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/ 1442هـ، ويصوت على ما تضمنه تقرير اللجنتين من توصيات.

وأدرج المجلس على جدول أعمال جلسته الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقرير آخر مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الـ 43 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء المقبل؛ يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة حيال التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ لطرح ما تضمنه التقرير من توصيات حيال أداء الهيئة.

ويصوت المجلس، في جلسته الأربعاء المقبل، على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية "سابقاً" للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد أن يستمع المجلس إلى رد من اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للوزارة.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثآر بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأنه تمهيداً لعرضها على المجلس للمناقشة.

ويناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" للعام المالي 1441/ 1442هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.

وضمن الموضوعات المدرجة أيضاً على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقريراً آخراً من ذات اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.