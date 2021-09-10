أخبار عاجلة

ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 -
"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك -
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون -
غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

١٢ ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة مساء اليوم (تعرف عليها)

Print
١٢ ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة مساء اليوم (تعرف عليها) ١٢ ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة مساء اليوم (تعرف عليها)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن عددا من المناطق للقيام بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط المياه الرئيسي ١٢٠٠ مم القادم أعلى ترعة الزمر وسوف يبدأ القطع الساعة ٦ مساء اليوم ولمدة ١٢ ساعة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (الزهراء ،المنيب، القصبي، ارض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانيه الغربيه، الطالبيه الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازله ، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة . كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة

السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة

رئيس غرفة الملاحة: السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بمنطقة «شرق بورسعيد»

رئيس غرفة الملاحة: السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بمنطقة «شرق بورسعيد»

السيسي يستقبل ملك مملكة البحرين بمدينة شرم الشيخ

السيسي يستقبل ملك مملكة البحرين بمدينة شرم الشيخ

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها