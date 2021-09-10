١٢ ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة مساء اليوم (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن عددا من المناطق للقيام بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط المياه الرئيسي ١٢٠٠ مم القادم أعلى ترعة الزمر وسوف يبدأ القطع الساعة ٦ مساء اليوم ولمدة ١٢ ساعة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (الزهراء ،المنيب، القصبي، ارض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانيه الغربيه، الطالبيه الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازله السيسي، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة . كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري.