«الري» تنظم المؤتمر الأول الموسع لمحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث

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نظمت وزارة الموارد المائية والرى المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعة بمحافظة الدقهلية لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس شحته إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القومية، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة للري الحديث، والمهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية للرى بالدقهلية، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة، وعدد من نواب محافظة الدقهلية، وممثلي وزارات الري والزراعة والمالية والوحدات المحلية والبنك الأهلي والبنك الزراعي، وعدد من مزارعي الدقهلية، ورؤساء الجمعيات الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية الجمعة، أن هذا المؤتمر يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة.

وأضاف «عبدالعاطي» أنه تم خلال اللقاء شرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية، والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ودور الجمعيات الزراعية، وعرض حجم الاستفادة من التحول للري الحديث وانعكاس ذلك الايجابى على المزارعين، موضحًا أنه تم الاتفاق علي عقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية بالمحافظة وذلك عن طريق فرق التوجيه المائي التابعة لوزارة الرى لشرح الآلية كاملة للمشروع والرد على كافة الاستفسارات.

وأوضح «عبدالعاطي» أن سياسات وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية سواء علي مستوي شبكة المجاري المائية أو علي المستوي الحقلي، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد مستشار وزير الري، للتحديث أن المشاركين أبدوا الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري، موضحًا أن هذه المؤتمرات تاتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها لتحقيق أعلي إنتاجيه للمحاصيل الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين.

وأضاف أن تنظيم مؤتمرات مختلفة بالمحافظات للتوعية بأهمية تحديث الري تاتي فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.

المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعه بمحافظة الدقهلية