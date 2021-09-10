جنازة محمود العربي فى المنوفية.. الآلاف يشاركون في تشييع الجثمان حتى المقابر

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شيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وشدد الأهالي على ارتداء الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء صلاة الجمعة فى مسجد العربي بقرية أبو رقبة فى المنوفية، و وزع الأهالي زجاجات المياه والكمامات على الحضور للمشاركة فى الجنازة.

أعد الأهالي أقمشة الفراشة أمام المسجد استعدادًا لاستقبال المعزين من خارج القرية وأدي الآلاف صلاة الجنازة خارج المنزل.

وأدي الآلاف صلاة الجمعة وصلاة الجنازة أمام المسجد رغم الحر الشديد فى وقت الصلاة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أبرز المشاركين فى جنازة الفقيد الراحل من مسجد القرية.

وخطب أحد المشايخ علي المقابر داعيًا المشيعين إلي الصمت، لأن الله يحب الصمت عند المقابر، وقال إن الفقيد ماذا بينك وبين الله يا حاج يا حاج محمود حتى يسوق الله قلوب الناس وأفئتدتهم إليك، وأن الصالحون كان يعرف صلاحهم بجنائزهم.

وأضاف خطيب على المقابر فيما معناه، «أن رسول الله صلي عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدًا نادي فى أهل السماء إني إحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم ينادي جبريل يا أهل الأرض إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيوضع له القبول فى الأرض.»، وختم كلامه بالدعاء للفقيد.

وسيطرت حالة من الحزن على محافظة المنوفية عمومًا ومركز أشمون خصوصًا وقرية أبو رقبة مسقط رأس «العربي» على الأخص، عقب الإعلان عن وفاته اثر أزمة صحية.

أدي المصلون صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الجمعة فى مسجد العربي، وشيعوا الجثمان حتى مقابر القرية لتشييع جثمان الفقيد.

وبدأت الإستعدادت فى القرية لاستقبال المعزين منذ الصباح الباكر وأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد العربي بالقرية.

وتم عمل تجهيزات أمام مسجد العربي منذ الصباح الباكر وتوزيع الكمامات والكحول ومصليات الاستخدام الواحد فى إطار الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان داعم لأهالي قريته وأقام مستشفي العربي فى القرية لإجراء العمليات بالمجان، ومساعدة المحتاجين من الأرمل والمطلقات والأيتام والأرامل منأهالي القرية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتمهيد الطرق إلي القرية ومراجعة كشافات الإنارة الخاصة على طرق القرية.

والمتوفي هو الحاج محمود العربي، مؤسس مجموعات شركات العربي للتجارة والصناعة، وهو مواليد عام 1932 فى قرية أبو رقبة فى مركز أشمون الذي تبع محافظة المنوفية، ولقب بـ«رجل الصناعة والتجارة» كما لقب بـ«شهبندر التجار».

والتحق «العربي» بكتاب القرية وعمره 3 سنوات، وحفظ القرآن الكريم، ولم تمكنه ظروف والده من تعليميه، وأسس العربي مجموعة مصانعه فى مدينتى بنها وقويسنا والقاهرة.

وحصل الحاج محمود العربي على أرفع وسام ياباني عام 2009 تكريمًا لدوره فى توطيد العلاقات المصرية اليابانية.

اشتهر العربي بأعمال الخير ومساعدته للفقراء والأيتام، وشيد مستشفي العربي فى قريته، وكما شيد عدد من المصانع يصل العاملين فيها إلي نحو 40 ألف عامل.

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

الآلاف يشيعون جثمان محمود العربي من مسقط رأسه فى المنوفية

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