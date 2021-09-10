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منتخب للصم يطير إلى كينيا للمشاركة في البطولة الأفريقية

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منتخب مصر للصم يطير إلى كينيا للمشاركة في البطولة الأفريقية منتخب للصم يطير إلى كينيا للمشاركة في البطولة الأفريقية

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غادر منتخب لكرة القدم للصم إلى كينيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا، والمقامة من 11 حتى 26 من سبتمبر الحالي.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: سعيد أنور محمود قائد ، أحمد عماد صابر، حمادة فاروق عبد المنعم، مصطفى قدرى محمد، محمد طه حسب السيد، محمد عماد صابر، السيد احمد السيد، السيد شوقى السيد، حسن نبيل حسين، رضا عبد الوهاب عبدالله، حسام ماهر حسن، محمد محمود عبد الرحيم، أحمد سالم السيد، اسماعيل محمد اسماعيل، اسلام علاء مصطفى، محمد احمد عبده، عبد السلام ابراهيم عبد السلام، صابر جمال السيد، حماده شفيق محمد، ابراهيم محمد سلامة، أحمد مسعود المصرى، محمد احمد عبد الحميد، عمرو محمد الشربينى.

كما تضم البعثة: وائل محمد كمال عضو لجنة الصم، وشوكت النجار المدير الفني، وعلاء الدين عيسى مدرب، ونجاح العشماوي مدرب حراس مرمى، والقائم بأعمال المدير الإدارى، وحماده السيد أخصائى إصابات وتأهيل.

وكان الفريق قد خاض معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادًا للبطولة.

المصرى اليوم

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