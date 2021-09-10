حريق هائل يلتهم شقة شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب

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شبّ حريق هائل، في شقة الشقيق الأصغر للمطرب الشعبي سمسم شهاب.

ونشر سمسم شهاب صورة برفقة شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق سمسم شهاب على الصورة قائلا:«الحمدلله على قضاء الله لقد احترقت شقة شقيقي الأصغر النجم أحمد شهاب وكل ما في الشقة أصبح رماد الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس كاملة«.

وتابع :«حتى جدران الشقة تهدمت تمامًا.. ولكن من رحمة ربى أن أخى وزوجته وأولاده كانوا خارج الشقة حيث إنهم ذهبوا ليشتروا بعض طلبات الأولاد ليعودوا ويجدوا هذه الفاجعة».

وأضاف :«الحمد لله يا أخى أنك بخير أنت وأسرتك.. وكل شيء العوض فيه على الله تعالى.. وعليك أن تعرف يا أخي.. أننى سند لك بعد الله تعالى فأنت أخي الأصغر وابنى الكبير».