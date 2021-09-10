النيابة تعاين موقع خروج عربات قطار 570 عن القضبان بالشرقية.. والتحفظ على السائق

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انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع حادث خروج عربات قطار عن القضبان بناحية قرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، وقررت التحفظ على سائق القطار لحين الإنتهاء من التحقيقات.

كانت أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أكدت وقوع حادث خروج ثلاث عربات عن القضبان، للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد والقادم من بورسعيد ،وذلك أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عنه وقوع أية حالات وفاة، فيما أصيبت نادية شكري كورولس ٧٥ عاما من الإسماعيلية أشتباه مابعد الارتجاج، وإسلام حسن عبده مرسي ١٧ عاما شارع فاروق الزقازيق أشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسناء السيد سلام ٦٥ عاما مركز زفتى ميت غمر اغماء، وتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجبو لمصابي حادث خروج ٣ عربات عن القضبان للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق، مؤكدا على ضرورة عدم خروجهم إلا بعد تماثلهم للشفاء واجراء كافة الفحوص الطبيه اللازمة لهم

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، خروج حالهواحده من المصابين والذين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام مع استمرار تلقى حالتين للعلاج بنفس المستشفي، مؤكدة انتظام حركة سير القطارات بجميع الخطوط القادمة إلى مدينة الزقازيق.

يذكر أن غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغ يفيد وقوع حادث خروج ثلاث عربات عن القضبان للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد والقادم من بورسعيد ،وذلك أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في تمام الساعه الحادية عشر والنصف صباحا، وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات فقط تم نقلهم جميعا لمستشفى الزقازيق العام، امتثلت أحدهما للشفاء ومازالت باقي الحالات تخضع للرعاية الصحية والعلاجية.