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«مدبولي» يكشف مصير العلاقات الدبلوماسية بين وتركيا ودور اللف الليبي

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«مدبولي» يكشف مصير العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ودور اللف الليبي «مدبولي» يكشف مصير العلاقات الدبلوماسية بين وتركيا ودور اللف الليبي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تستأنف هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين البلدين.

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، في نبرة متفائلة بحذر على خلفية الجهود الأخيرة المبذولة مؤخرا لتسوية الخلافات بين وتركيا، إن القضية الرئيسية لمصر تظل في الوجود التركي في ليبيا، مؤكدا أنه «لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم».

وقال مدبولي إن مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم.

وعن الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي مصر وتركيا، أوضح رئيس الوزراء أن «هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة».

وأضاف أنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم، مشيرا إلى أنه «عندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم».

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد قال في وقت سابق في مقابلة مع «وكالة بلومبرج»، إن مصر متحمسة للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين الدولتين.

واتفقت مصر وتركيا على مواصلة المشاورات بينهما لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين، وجرت الجولة الثانية من تلك المشاورات في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر الجاري.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية لمواجهة جائحة كورونا قائلا إن مصر في «مفاوضات جادة للغاية» مع شركات أوروبية وغربية لإنتاج كميات «ضخمة» من لقاح لتصديرها إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن مصر تأمل في التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات قبل نهاية العام.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تحدث، الثلاثاء الماضي، عن إمكانية عودة السفراء بين مصر وتركيا.

وقال وزير الخارجية التركي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «:»إن تي في«نقلتها قناة»تي آر تي«الرسمية التركية، إن»المفاوضات مستمرة عبر وفود من البلدين تجري زيارات متبادلة«. وأضاف:»من الممكن الاتفاق على عودة السفراء، كما يمكننا التفاوض حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة«، وتابع بالقول إن التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر.

المصرى اليوم

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