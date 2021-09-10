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الإمارات ترفع الحظر على الدخول من بعض الدول لمن تلقى التطعيم من المقيمين

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الإمارات ترفع الحظر على الدخول من بعض الدول لمن تلقى التطعيم من المقيمين الإمارات ترفع الحظر على الدخول من بعض الدول لمن تلقى التطعيم من المقيمين

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أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، إنه بإمكان المقيمين الذين تلقوا التطعيم الكامل بأحد اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية العودة للبلاد اعتبارا من 12 سبتمبر من دول سبق تعليق قدوم الوافدين منها، ومنها الهند وباكستان وبنجلادش.

ومن المقرر أن تفتتح دبي معرض إكسبو 2020 العالمي في الأول من أكتوبر بعد تأجيله عاما بسبب الجائحة، ويعتمد مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة على المعرض لإعطاء دفعة لاقتصاده، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات على تويتر إنه يجب الحصول على موافقة من حكومة الإمارات للعودة وإجراء عدد من اختبارات بي.سي.آر.

وتجاوزت الإصابات في العالم 123 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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