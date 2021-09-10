أخبار عاجلة

ضمان نزاهة الانتخابات مطلب الرئيس العراقي -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91 -
"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك -
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون -
غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء

Print
السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت معتمدية اللاجئين بالسودان عن أن عشرات العسكريين الأثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء بالسودان على خلفية الحرب الدائرة باثيوبيا منذ نوفبر 2020.

وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية، مساء الخميس، فإن «120 من الضباط الإثيوبيين في معسكر أم قرقور، الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان». وأضاف البيان، أن «الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء، كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التي تعمل في السودان».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر سوداني وصفته بالمطلع أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتبا عسكرية رفيعة، لافتا إلى أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل التيجراي.

وحسب أخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية، وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثويبيا إلى السودان، أكثر من 80 ألفا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«واشنطن بوست»: اتهامات لمحام مقرب من الحزب الديمقراطي في قضية تجسس على مقر ترامب

«واشنطن بوست»: اتهامات لمحام مقرب من الحزب الديمقراطي في قضية تجسس على مقر ترامب

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن فتح الحدود مع تونس

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن فتح الحدود مع تونس

ليفاندوفسكي يقترب من ليفربول

ليفاندوفسكي يقترب من ليفربول

رسميًا.. إلغاء مران الزمالك واللاعبون يغادرون النادي

رسميًا.. إلغاء مران الزمالك واللاعبون يغادرون النادي