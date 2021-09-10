السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء

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كشفت معتمدية اللاجئين بالسودان عن أن عشرات العسكريين الأثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء بالسودان على خلفية الحرب الدائرة باثيوبيا منذ نوفبر 2020.

وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية، مساء الخميس، فإن «120 من الضباط الإثيوبيين في معسكر أم قرقور، الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان». وأضاف البيان، أن «الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء، كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التي تعمل في السودان».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر سوداني وصفته بالمطلع أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتبا عسكرية رفيعة، لافتا إلى أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل التيجراي.

وحسب أخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية، وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثويبيا إلى السودان، أكثر من 80 ألفا.