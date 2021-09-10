الرئيس الأمريكي: نمر بمرحلة صعبة.. ومتحور «دلتا» كورونا قد يستمر لبعض الوقت

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انتشار متحور «دلتا» كورونا قد يستمر لبعض الوقت في الولايات المتحدة، والبلاد في مرحلة صعبة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن، «دلتا» شديد العدوى الذي بدأنا بالتحذير منه في يوليو، انتشر في أواخر الصيف مثلما حدث ذلك في الدول الأخرى، معلنا تصديقه على خطة جديدة لتوسيع نطاق التلقيح الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث إصابات كورونا بأكثر من 40 مليون حالة، والأولى من حيث الوفيات بنحو 674 ألف حالة.