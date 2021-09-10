24 وزيرا يقودون حكومة لبنان الجديدة

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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وقال بري من قصر بعبدا: "حي على خير العمل"، في إشارة إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

والتشكيلة الحكومية هي على الشكل التالي حسب وسائل الإعلام اللبنانية:

نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة

نائب رئيس الحكومة: سعادة الشامي

وزير الدفاع: موريس سليم

وزير الداخلية: بسّام المولوي

وزير الاقتصاد: أمين سلام

وزير الصحة: فراس الأبيض

وزير البيئة: ناصر ياسين

وزير المال: يوسف خليل

وزير الأشغال: علي حمية

وزير الزراعة: عباس الحاج حسن

وزير العمل: مصطفى بيرم

وزير الثقافة: محمد مرتضى

وزير الصناعة: جورج بوشكيان

وزير التربية: عباس الحلبي

وزير شؤون المهجرين: عصام شرف الدين

وزير الخارجية: عبد الله بو حبيب

وزير العدل: هنري خوري

وزير اعلام: جورج قرداحي

وزير اتصالات: وليد قرم

وزير الشؤون الاجتماعية: هيكتور حجار

وزير الطاقة: وليد فياض

وزير السياحة: وليد نصار

وزير تنمية ادارية: نجلا الرياشي

وزير الشباب والرياضة: جورج كلاس