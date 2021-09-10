بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 4 لـ 10 سبتمبر 2021

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة ۲۰۲۰ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 أبريل 2022، نظراً لتداعيات أزمة فيروس «كورونا» وتأثيرها على قطاع السياحة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور وزيري قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية مثل آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وعيد الفلاح.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد الممثل للبرنامج المقيم في مصر، حيث أشار إلى أن «حياة كريمة» مشروع ضخم يترجم فعلياً كل ما نصت عليه الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، وأكد حرص مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ المزمع عقده عام 2022، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومدير إدارة نظم القوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، بجانب اجتماع لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تقديم 6 ملايين و500 ألف خدمة لمواطني بورسعيد والأقصر والإسماعيلية من خلال 17 مستشفى و250 وحدة ومركزاً صحياً، وذلك بحضور وزيري المالية، والصحة والسكان، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير مشروعات التأمين الصحي بوزارة الاتصالات، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، فضلاً عن اجتماع مع القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسئولي وباحثي المركز لمتابعة نتائج الدراسة التي أجريت من باحثي المركز وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بشأن دور كل من الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح رئيس الهيئة حول خطوات تنفيذ المشروع، كما تفقد مبنى البرلمان بالعاصمة الجديدة، وتابع تقدم الأعمال في ساحة الشعب وأعمال التشجير وتنفيذ ساري العلم، وتفقد سيادته منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة، ومسئولي الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج في منطقة الأعمال المركزية.

كما شملت الأنشطة أيضاً، اختتام جولة العاصمة الإدارية الجديدة التي استغرقت نحو 8 ساعات، بتفقد سير العمل في عدد من المشروعات السكنية، منها حي جاردن سيتي، ومشروع النهر الأخضر.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر باسم «أبواب الخير»، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قال إن الاحتفالية تشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية تصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق بتكلفة نحو 650 مليون جنيه.

كما تلقى سيادته تقريراً من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، تابع خلاله جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس خلال شهر أغسطس 2021، حيث تمت الاستجابة لـ 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، حيث إن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي.

هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية افتتاح النسخة الأولى من «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF»، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بمشاركة «البنك الأفريقي للتنمية»، و«مجموعة البنك الدولي»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، و«مؤسسة يورومني».

وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الدواء المصرية؛ لدعم مشروعات الميكنة والتحول الرقمي في هيئة الدواء، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، وشهد سيادته أيضاً مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن ربط الجهاز بالمحول الرقمي الحكومي، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل إطلاق حملة «محو أمية مليون مواطن» تحت مظلة «حياة كريمة»، والتكليف الرئاسي «تكافؤ الفرص التعليمية» لدعم الطلاب غير القادرين، كما التقى سيادته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة مثل مراكز التطعيم بالجامعات، ومنظومة الجامعات الأهلية الدولية، ومشروع إنشاء المدينة الفضائية المصرية.

كما شملت اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» ووفد المنظمة المرافق له، حيث قال إن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة في إطار صياغة برنامج يربط بين مصر والمنظمة من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية، وذلك بحضور وزيرات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ونائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 10 سبتمبر 2021