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تقسيط المستحقات المالية يجدد الخلاف بين الأهلي وجونيور أجايى

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تقسيط المستحقات المالية يجدد الخلاف بين الأهلي وجونيور أجايى تقسيط المستحقات المالية يجدد الخلاف بين الأهلي وجونيور أجايى

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تبذل إدارة النادى الأهلى، محاولات مكثفة لحل أزمة مستحقات جونيور أجايى بعد رفض اللاعب العرض الأخير الذي قدمتة إدارة الأهلى لغلق الملف ورحيل اللاعب بدون مشاكل.

وينص عقد أجايى مع الأهلي على حصوله على 850 ألف دولار في الموسم، واتفق مسئولو المارد الأحمر مع اللاعب على الحصول على 400 ألف دولار نصف قيمة الموسم الأخير في عقده مقابل فسخ العقد بالتراضى، وهو ماوافق عليه أجايى قبل أن تقرر إدارة الأهلى صرف المبلغ للنجم النيجيري بطريقة التقسيط بحيث يحصل على 40 ألف دولار كل شهر طيلة عشرة أشهر وهو مارفضه اللاعب ولاتزال المفاوضات دائرة بين الطرفين.

وطلبت لجنة التخطيط عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة لمناقشة الأزمة ومحاولة الوصول إلى صيغة ترضى الطرفين حتى يتفرغ الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للتركيز في تجهيز الفريق للفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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