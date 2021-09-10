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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن مصر تعمل على استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبوسمبل، وذلك في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يعمل على دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل حتى يتمكن السائح من الاستمتاع بالسياحة الشاطئية ومشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما تحدث «العناني» - خلال لقاءه مع منظمي الرحلات الروس ضمن مشاركته المهنية في معرض السياحة والسفر الدولي في روسيا- عن الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري والتي آخرها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022.

ومن جانبهم، أعرب منظمو الرحلات عن سعادتهم وتفاؤلهم الشديد بعودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية والتي جاءت بعد توقف 6 سنوات ولا سيما في ظل الشغف الكبير السائحين الروس بالمقصد السياحي المصري.

كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر لضمان رحلة آمنة لزائريها، وبالجهود والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع السياحة الوافدة لمصر.

وأعربوا عن تطلعهم لزيادة عدد رحلات الطيران بين مصر وروسيا وخاصة في ظل وجود طلب كبير من المواطنين بالمدن الروسية المختلفة على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بمقوماته السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة.

كما أشاروا إلى أن المقصد السياحي المصري يعد المقصد الرئيسي والمفضل بالنسبة للمواطنين الروس لما يملكه من مقومات سياحية متميزة من شواطئ طبيعية ومناظر خلابة وآثار متفردة.

وتحدثوا أيضا عن الدراسة التي قاموا بإعدادها عن مؤشرات البحث عن المقاصد السياحية المختلفة على محركات البحث على شبكة الانترنت والتي أظهرت أن المقصد السياحي المصري هو الأكثر بحثا وأنه يعد المقصد الأول لدى المواطنين الروس حتي خلال فترة توقف الطيران.

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة إمكانية عقد لقاء موسع عبر الفيديو كونفرانس لممثلي الاتحادات وكبري منظمي الرحلات الروس لاطلاعهم على ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي تم الانتهاء منها حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه.

واستعرض الوزير الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دقة تطبيقها في المقاصد السياحية المصرية يساهم في ضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة والمواطنين، وزيادة ثقة السائحين من مختلف دول العالم الذي قاموا بزيارة مصر منذ استئناف السياحة في يوليو 2020، إلى جانب حرصها على تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا بالمحافظات السياحية وعدد كبير من المواطنين، لافتا إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من كل دول العالم.

وعلي صعيد متصل، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصري اليوم»، أن الدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية من خلال ربط المقاصد السياحية من خلال خطوط الطيران يمنح فرصة غير تقليدية للمقصد السياحي المصري، حيث يتمكن السائح بالاستمتاع بالسياحة الشاطئية، والاضطلاع على ثقافة المقصد السياحي من خلال مشاهدة الأثار المصرية في صعيد مصر.

وتابع أن ذلك يمنح ميزة أيضا للترويج للسياحة الثقافية، في الأسواق التي تهتم بزيارة الغردقة وشرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على معدل الإنفاق في المدي المتوسط، وتوقع «عثمان» أن ترتفع معدلات السياحة الثقافية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.