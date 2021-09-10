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الأهلي يدرس إعارة الحارس الصاعد خلال الانتقالات الحالية

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الأهلي يدرس إعارة الحارس الصاعد خلال الانتقالات الحالية الأهلي يدرس إعارة الحارس الصاعد خلال الانتقالات الحالية

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تدرس إدارة النادى الأهلى إعاة مصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق 2003 بالنادى والذى تم تصعيده إلى تدريبات الفريق الأول، وذلك بهدف إكسابه الخبرة في الملاعب على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق بعد عودتة من الإعارة، وينتظر أن تحسم الادارة القرار النهائى لاعارة الحارس الصاعد خلال الأسبوع المقبل.

وبواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى اليوم

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