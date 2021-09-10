ناصر ماهر غاضب من شرط الأهلي التعجيزي لانتقاله إلى بيراميدز

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وضعت إدارة الأهلى شرطًا تعجيزيًا لانتقال ناصر ماهر إلى نادى بيراميدز الذي طب التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، حيث اشترط الأهلى الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر في الوقت الذي ترغب إدارة بيراميدز في ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذي تسبب في تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

ويعد ناصر ماهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم بيراميدز في الموسم الجديد، في الوقت الذي خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لعدم وجود حاجة لخدماته الفنية.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن النادي لجأ إلى رفع المقابل المادى ردا على تعثر المفاوضات مع بيراميدز لانتقال إبراهيم عادل إلى القلعة الحمراء بينما يضغط ناصر ماهر على إدارة نادية لتسهيل مهمة رحيله لرغبتة في التوقيع لبيراميدز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وتحدث اللاعب مع المسوؤلين في الاهلى لتحقيق رغبتة خاصة أنها فرصة أمامه لتأمين مستقبلة فضلا عن أن إستمراره يعنى عدم مشاركتة في المباريات الرسمية.

وأضاف المصدر أن اللاعب غاضب من طريقة الأهلى في التعامل مع عرض بيراميدز ويأمل في تسهيل المهمة خلال الأيام المقبلة.