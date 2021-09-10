جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركي لسبائك ذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى السبائك الذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وحسب بيان لمصلحة الجمارك، الجمعة، كانت المحاولة الاولى فى الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة وأثناء قيام رجال الجمارك بانهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى. وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود بعض المشغولات.

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الإدارة، قرر تكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، ومحمود عبد المطلب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 سبائك ذهبية وغويشة مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة بوزن 982 جرام.

والمحاولة الثانية فكانت فى نفس الإدارة حيث استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكب أجنبى من أصل عربى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحض بالاشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح، رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية متكررة وسط الملابس.

وبالعرض على صبحي ربيع مدير الإدارة قرر تكليف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وسامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن ضبط 10 أكياس متنوعة لقطع من الحلويات بهم مادة الماريجوانا المخدرة.

أما المحاولة الثالثة كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة اسامة محمد دياب مدير الجمرك، حيث تم ضبط راكب أخر مصري الجنسية بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح محظور حيازته طبقا للقانون 394 لسنة 1954 تم الضبط بواسطة كل من تامر عادل، وعمرو غزال، ومحمد حسين مآمير الجمرك، وأحمد فوزي مدير الحركة والمقدم شريف الحسيني من شرطة الحماية المدنية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الركاب للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لسبائك ذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لسبائك ذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لسبائك ذهبية وأكياس حلوى بالمخدرات ومنظار