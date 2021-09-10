الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يحدد ضوابط مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

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الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، أصدر عدة ضوابط لحضور مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة 10-9-2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد بث مباشر اضغط هنا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في خطابه: «السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بالرجوع إلى الإجراءات الاحترازية الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي المشارك فيها فريقكم، وبهدف المحافظة على الشكل العام حيث أن المبارة مذاعة تليفزيونيا».

أضاف: «نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم منع نزول أي فرد غير مسجل في قائمة المباراة قبل وأثناء وبعد انتهاء مراسم التتويج، حيث سيقتصر النزول إلى أرض الملعب لمراسم التتويج على رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فقط، وأخيرا نعيد على سيادتكم التأكيد على الالتزام بما سبق لتجنب فرض أي عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد».